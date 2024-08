A Bologna arriva un’iniziativa unica dedicata agli amanti della lettura e della sostenibilità: Librokilo. Questo evento, che si svolgerà domenica 8 settembre dalle 10 alle 19 presso DumBO, nello Spazio Bianco, offre l’opportunità di acquistare libri usati al prezzo di 10 euro al chilo.

Il progetto, oltre a promuovere la cultura, si propone di combattere lo spreco di carta e di risorse legato all’industria editoriale. Librokilo è un evento pensato per salvare i libri dal macero, in un contesto in cui la quantità di nuove pubblicazioni è in costante aumento.

Secondo l’Associazione italiana editori, nel 2023 sono stati pubblicati quasi 70.000 nuovi titoli, molti dei quali rischiano di essere scartati entro pochi mesi dalla loro uscita.

Questo rappresenta un notevole spreco di risorse e Librokilo mira a offrire una seconda vita a questi volumi, sperando di avvicinare nuovi lettori, in particolare i più giovani.