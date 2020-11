Ligabue ed Elisa: la nuova canzone è "Volente o nolente"

"Volente o Nolente”, è il nuovo singolo di Luciano Ligabue realizzato in collaborazione con Elisa ed è uno dei brani inediti dell'album “77+7", la raccolta che celebra i 30 anni di carriera del Rocker.

Si tratta di una canzone che esprime un'estrema dolcezza, un dialogo d'amore tra due persone immerse in un relazionarsi a volte difficile, ma reale nelle sue difficoltà e negli errori commessi. "Non si lascia indietro niente" e ci ritrova sempre: "volente o nolente...c'è un orizzonte sempre".

Freschezza, leggerezza e positività, una voce di speranza per chi ascolta, queste alcune componenti del brano, che a distanza di 15 anni dalla registrazione, rimane sempre attuale ed arriva dritto al cuore.









Una collaborazione che arriva dopo anni da "Gli ostacoli del cuore", occasione in cui nacque anche questo brano, rimasto a "decantare" fino ad oggi, così come rivela lo stesso Ligabue: “Quindici anni fa ho scritto una canzone e mi è venuta subito voglia di sentirla cantare da Elisa. Registrammo due canzoni preparando dei provini acustici. Da lì nacque “Gli ostacoli del cuore” mentre per l’altra canzone sono riuscito a registrare una traccia vocale davvero speciale. Si chiama ‘Volente o Nolente’”.

Anche Elisa in un lungo post su Instagram parla del brano: "... penso che a volte l’Universo vada a proteggere e a guidare le cose, come se sentisse i nostri pensieri più profondi. Mi dico che ad alcune canzoni che escono mi viene da parlargli, mi sembra che abbiano le gambe per camminare e che abbiano il loro destino e il loro viaggio davanti, già scritto”.



Potete ascoltare il duetto di Ligabue ed Elisa, "Volente o nolente", qui