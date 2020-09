Ligabue presenta "La ragazza dei tuoi sogni"

Le atmosfere e i suoni ci riportano al suono di Ligabue di 15 anni fà. Si intitola "La ragazza dei tuoi sogni", il nuovo singolo del rocker che quest'estate avrebbe dovuto festeggiare i suoi 30 anni di carriera alla RCF Arena di Reggio Emilia. Per ora celebrati attraverso il video che accompagna la canzone ambientata proprio all' ex Campovolo.

Un ritorno dunque al rock classico che ci fanno ricordare il fortunato periodo di "Buon compleanno Elvis", "Fuori come va?" oppure "Nome e cognome". E poi quel ritratto femminile che da sempre lo ha contraddistinto e con cui ci ha fatto spesso emozionare.

Una donna misteriosa, raccontata in maniera frammentaria e descritta attraverso il suo essere, con tutte le sue migliori qualità, una donna "bella che fa voglia.." e di cui ognuno può immaginare le sembianze.

Intanto c'è attesa per “30 anni in un (nuovo) giorno”, l'evento che il 19 giugno 2021celebrerà i 30 anni di carriera alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo). Per la prima volta è stato creato uno spazio ad hoc per la musica dove la capienza può raggiungere oltre 100 mila persone e con una pendenza tale da consentire un'ottima acustica e visuale.

Ascolta qui Ligabue, "La ragazza dei tuoi sogni"