NEW PLAY "Lil Boo Thang" è il nuovo singolo di Paul Russel Un pezzo che racconta l'ostinazione positiva di un uomo che sa ancora corteggiare la donna che ama

"Lil Boo Thang" è il nuovo singolo di Paul Russel.

" Lil Boo Thang ", questo il titolo del nuovo singolo di Paul Russell presentato in anteprima su TikTok, dove è diventato immediatamente virale, ricevendo più di 10 milioni di visualizzazioni.

La canzone campiona la traccia del 1977 "Best of My Love" degli Emotions, scritta da Maurice White e Al McKay degli Earth, Wind & Fire.

[Banner_Google_ADS]



Russell ha dichiarato di aver scritto questo pezzo in un giovedì pomeriggio in cui si sentiva stressato. Ha raccontato di aver semplicemente acceso un po' di musica e di come questo l'abbia reso felice ed abbia attivato la sua immaginazione trasportandolo in una dimensione diversa, di romanticismo e d'amore.

Il brano, entrato nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, ha segnato la prima apparizione in classifica di Russell, portandolo dalla 99esima alla 23esima posizione nel giro di un mese.









I più letti della settimana: