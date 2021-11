Lily ogni volta che si esce va a chiamare la sua sorellina Kinley, sorda

I due protagonisti di questa incredibile vicenda che ha fatto il giro del web, sono cani di razza labrador. Lily già riversa il suo amore verso Bridget, l'unica umana della storia , che però è su di una sedia a rotelle. Ma ultimamente la cattiva sorte si è accanita anche sull'altro cane di famiglia, Kinley, che ha avuto qualche problema di salute. Ma Lily, l'altra protagonista di questa vicenda, ha il cuore grande e così la giovane labrador nera, senza pensarci su troppo si dedica anche alle cure di Kinley che è diventata sorda. Da motore ha fatto sicuramente la grande amicizia sviluppatasi nel tempo con Lily ed è stata di sicuro aiuto.

La scena che si ripete ogni volta che Bridget decide di portare le sue due cagnolone a fare una passeggiata, è a dir poco stupefacente. La "padrona", dice a Lily di andare a chiamare Kinley, che diversamente non sentirebbe alcun richiamo vocale o no, essendo lei non udente. Così Lily parte scodinzolando e gira per la casa fino a quando non trova la "sorella". Una volta trovata la avverte sfiorandola con il muso e le fa chiaramente capire che deve seguirla, cosa che Kinley fa alla perfezione e così possono uscire tutte e tre una a fianco dell'altra.

Tutto documentato con video, davvero commoventi e caricati su Instagram. Video che hanno già fatto il giro del mondo.