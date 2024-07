NEW PLAY Lisa delle BlackPink è una Rockstar! A tre anni dall'album Money torna con un nuovo singolo

Dopo Money, il brano di che ad oggi conta più di un miliardo di streaming su Spotify, torna Lalisa Manobal, alias Lisa delle BlackPink. Un nome magico il suo. Lalisa in lingua thai significa "colei che viene lodata". E di lodi Lisa ne ha ricevute tantissime sin dal 2016 quando si è unita alla girl band sud coreana più famosa al mondo.

Rapper, cantante, ballerina ed anche attrice, infatti farà parte della prossima stagione delle serie tv The White Lotus, in uscita il prossimo anno. Nata in Thailandia, si divide ora tra Sud Corea e Stai Uniti. Anche per ragioni... sentimentali. Infatti le cronache rosa ci raccontano di questa ormai ufficiale relazione tra Lisa e Frederick Arnault, il 28enne amministratore delegato di LVMH Watches, la multinazionale francese che include marchi come Tiffany, Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loewe, Loro Piana, Kenzo, Celine, Sephora, Princess Yachts, TAG Heuer, and Bulgari.

Rockstar è un pezzo che ha sicuramente tutte le caratteristiche per salire nelle classifiche di tutto il mondo. E Lisa si presenta come una vera superstar, forte di un video davvero d'impatto, 168 secondi con una coreografia affidata alla stessa Lisa ed ad un corpo di ballo di 100 persone. Girato nella sua Thailandia, a Bangkok nella Chinatown, omaggio alla terra che l'ha vista nascere, e chiaro segno del suo amore verso il suo paese. Amore ricambiato dai thailandesi, che l'hanno nominata ambasciatore culturale.

