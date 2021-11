MUSICA Lisa Stansfield, All around the world... e poi? Amata in tutto il mondo con il suo grande successo del 1989, ha fatto perdere le sue tracce, ecco cosa fa

Lisa Stansfield, All around the world... e poi?.

Lisa Stansfield, è la cantante nata a Heywood, nella contea di Great Manchester l'11 aprile 1966. E' entrata nel cuore dei fan per "All Around The World", canzone del del 1989. Prima si era posta all'attenzione con la hit "People Hold On", insieme ai Coldcut. All around the world appartiene all' album Afection lo stesso che che la fece conoscere al grande pubblico. Anno strepitoso suggellato anche dall'altro singolo "This is the right time" dello stesso album.

Lisa vinse anche tre Brit Award, due Ivor Novello Award e il pezzo All around the world è stato anche nominato per il Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile. Da quel 1989 Lisa Stensfield cosa fa? E' del 2018 il suo nuovo lavoro, l'ottavo da studio dal titolo "Deeper". Ma la musica non è la sola attività di Lisa che si divide tra la sala d'incisione e la recitazione. Attrice di teatro dove nel 2002 ha interpretato nel West End di Londra, il celebre spettacolo "The Vagina Monologues". E' invece del 1999 la sua apparizione nel film "Swing", che porterà anche in teatro. Il 2012 la vede nel cast di "Northern Soul".

La vita privata l'ha portata fino in Italia nel 1987, anche se solo per 4 mesi insieme al marito Augusto Grassi designer. Divorzia e si risposa con il musicista Ian Devaney, suo ex compagno di scuola, con lui torna in inghilterra. E, per finire, sul tempo che passa, Lisa sostiene che: "Non mi interessa granché l’età anagrafica. Dentro di me mi sento la stessa di sempre, è questo che conta".





[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: