CINEMA Liù Bosisio e la maledizione della signora Pina Attrice di teatro, le rimase addosso il personaggio della signora Fantozzi

Liù Bosisio e la maledizione della signora Pina.

Il 30 di gennaio Liù Bosisio, straordinaria attrice di cinema e di teatro, ha spento la bellezza di 87 candeline. Luciano Salce, regista dei primi film della saga dedicata al ragioniere più famoso d'Italia, creato da Paolo Villaggio, la scelse per il ruolo della moglie. Donna bellissima, quindi per calarsi nei panni della signora Pina, con i capelli color topo, dovettero pesantemente imbruttirla con il trucco.

I primi Fantozzi ebbero un successo davvero incredibile, rendendo i protagonisti e la stessa Bosisio popolarissimi. La signora Pina si era impossessata di lei. Per strada la associavano alla moglie di Fantozzi e l'attrice, come riferisce il regista Neri Parenti in una recente intervista, ci soffriva. La classica goccia che fece traboccare il vaso avvenne all'Arena di Verona: Liù stava interpretando Medea, ma alla sua entrata in scena la platea dell’arena, come in uno stadio, inneggiò in coro gridando “Pina! Pina! Pina! “.

[Banner_Google_ADS]

Era davvero troppo! Così decise che non avrebbe più interpretato quel "personaggio”. La parte venne quindi proposta a Milena Vukotic, che fortunatamente accettò. Ma al momento di girare "Superfantozzi", alla regia c'è proprio Neri Parenti, la Vukotic, impegnata in teatro, declinò l'offerta. Così Liù tornò a vestire i panni della signor Pina, sebbene l'attrice sostenga di averlo fatto solo per comprare casa al figlio... e quella fu, davvero, l'ultima volta.









Audio Gallery



I più letti della settimana: