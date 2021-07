CURIOSITÀ Live Aid L'evento che fece la storia della musica

Live Aid.

Sono le 12 del 13 Luglio 1985 e dallo stadio di Wembley in Inghilterra le note degli Status Quo con Rockin' All Over The World danno il via a quella che resterà la più imponente manifestazione musicale a scopo benefico della storia:”Live Aid”. Progetto ambizioso nato dell'idea di Bob Geldof e Midge Ure con lo scopo di alleviare gli effetti della carestia Etiope.

16 ore ininterrotte di musica tra lo stadio di Wembley e il John F Kennedy Stadium di Philadelphia, con una line up stellare. Oltre ai 72.000 di Wembley e i 90.000 di Philadelphia l'evento è stato diffuso in contemporanea radio tv in 150 paesi raccogliendo un'audience stimata in due miliardi di telespettatori.

La raccolta fondi venne valutata dalla stampa nei giorni immediatamente successivi all'evento in 40/50 milioni di sterline. Oggi a conteggi terminati si parla invece di 150 milioni di sterline. Qualche curiosità: A causa della sovrapposizione dei due eventi in corso BBC oscurò la reunion per quell'evento di Crosby, Still Nash and Young, mentre per il resto d'Europa ne venne fornita una versione rieditata. Mick Jagger e David Bowie dovevano duettare uno dagli states e l'altro dalla Gran Bretagna con “Dancing in the street” per questione di sincronia rinunciarono e realizzarono un video. Phil Collins si esibì a Wembley poi prese un concorde per esibirsi di nuovo ma da Philadelphia, durante il volo incontrò casualmente Cher che non sapeva nulla dell'evento e la convinse ad una “ospitata”.

I Tears for Fears ritirarono la loro disponibilità a partecipare ufficialmente per la mancanza di alcuni componenti del gruppo in realtà per il leader del gruppo Orzabal chiese garanzie sul destino dei fondi raccolti, non ricevendo garanzie scritte decise di non partecipare. A rinunciare all'ultimo istante Cat Stevens, Julian Lennon, Prince che invio un videoclip. Non mancarono nemmeno lunghe polemiche ma il Live Aid resta l'evento più importante della storia della musica internazionale di tutti i tempi



