Lizzo: "Con il mio corpo faccio arte"

Dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto in bikini, la cantante Lizzo, coglie nuovamente l'occasione per dire la sua sul fenomeno del body shaming che sembra dilagare sempre più sui social.

"Se la gente pagasse per i messaggi che lascia online, forse non perderebbe tutto questo tempo in cose inutili". C'è chi le scrive: "Come sei grossa, dovresti dimagrire e lo dico per la tua salute". Non tarda ad arrivare la sua risposta: "Ma state bene? Gli artisti sono qui per fare arte, vi rendete conto che non sono qui per soddisfare i vostri standard di bellezza, ma per fare arte? E questo corpo è arte. Faccio quello che voglio con questo corpo".

Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)

