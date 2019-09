Lo scoiattolo che annusa i fiori ad occhi chiusi

Se volete regalarvi un momento magico e di delicata tenerezza in questa giornata, vi basterà dedicare pochi minuti agli scatti realizzati da un fotografo naturalista olandese, Van Duijn, in cui viene fermato il momento in cui uno scoiattolo annusa il profumo dei fiori.

Le immagini, condivise dal profilo Instagram del fotografo, stanno facendo il giro del web: il piccolo scoiattolo si avvicina con grazia ai fiori per coglierne l'essenza e gustarsi il loro profumo. La magia che lega l'animale ai suoi fiori è sorprendente, in alcuni scatti addirittura chiude gli occhi.

Un dolce regalo della natura che possiamo ammirare grazie all'abilità di questo artista che è stato in grado di cogliere tutta la straordinarietà del momento. Le foto ne sono un'autentica dimostrazione.