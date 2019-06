Lo "smoking per il pene"

Uno smoking per il pene l'idea bizzarra, se volete spiazzante è venuta ad una azienda che si occupa di articoli per l'intimità della coppia. Nella giungla di ditte che producono Sex Toys, bisogna ammettere che quelli della "Lelo" azienda di Design ci sanno davvero fare, ricorderete "Pino" il sexy toys per l'uomo d'affari che era un altra loro trovata.

Il nome dello smoking è "Tux"e il "Willy Warmer", (o Cock Sock calza per tenere caldo il pene), fu creato nel lontano inverno 2015 / 2016 ma se ne parla ancora nel 2019. Non è come si potrebbe pensare, un profilattico, ma è a tutti gli effetti un vero e proprio sex toys. Il taglio dell'abito è di fattura squisitamente sartoriale e curato nei minimi dettagli, la stoffa è la stessa con la quale si confezionano quelli veri per uomini. Ha un costo relativante accessibile se pensate con poco meno di 30 € l'elegante mise può essere indossata dal vostro "membro di classe" in occasioni che solo voi riteniate molto speciali.

E fin qui tutto bene, ma sapendo che deve essere per forza confezionato su misura, come faranno e cosa useranno per fare al meglio la registrazione delle misure del.....Mah!!