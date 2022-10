CURIOSITÀ Lo spettacolo dal cielo Sabato 8 ottobre alle ore 21 ci sarà il "bacio" tra la Luna e Giove. L'evento sarà accompagnato da uno sciame di stelle cadenti.

Lo spettacolo dal cielo.

Pronti per un nuovo spettacolo dal cielo ? In questo fine settimana ancora un'opportunità per meravigliarci. Sabato 8 ottobre c’è il bacio tra Luna e Giove e sarà circondato da una pioggia di stelle cadenti visibili ad occhio nudo che si chiamano Draconidi. Si tratta di una particolare congiunzione che sarà collocata nella costellazione dei Pesci l'orario è quello migliore, o meglio non nel cuore della notte sarà possibile ammirare questo spettacolo intorno alle 21.00.

Fondamentale come sempre essere in un luogo poco illuminato dalle luci artificiali. Completano il tutto le stelle cadenti dette Draconidi o Giacobinidi con meteore molto luminose e durature, facili da osservare. Il picco sarà l’8 e il 9 ottobre, anche se la Luna vorrà fare da protagonista e quindi potrebbe creare qualche difficoltà di osservazione per lo sciame di stelle cadenti.



