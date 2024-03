CURIOSITÀ Lo spettacolo dal cielo Eclissi penombrale di Luna prima dell'alba e la sera Mercurio visibile a occhio nudo gli spettacoli del 25 marzo

Lo spettacolo dal cielo.

Una data da segnare, 25 marzo prima dell’alba potremmo ammirare una stupenda eclissi penombrale di Luna e la sera Mercurio visibile a occhio nudo tempo permettendo le previsioni non sono proprio favorevoli.

Due appuntamenti a distanza di poche ore l’uno dall’altro che ci lasceranno a bocca aperta. Nel corso di un’eclissi penombrale, il nostro satellite transita solo per la penombra della Terra con Sole, Terra e luna comunque essere allineati in quest’ordine, senza essere occultata dalla sua ombra.

[Banner_Google_ADS]

Il disco lunare del 25 marzo, in fase di piena, sarà dunque ancora visibile ma “sbiadito”. L’evento sarà visibile in quasi tutto il Pianeta, in particolare in gran parte dell’Europa, nell’Asia settentrionale/orientale, in gran parte dell’Australia e dell’Africa, nonché in Nord America, Sud America, Pacifico, Atlantico, Artico e Antartide.

Curiosità: la luna piena di marzo, che quest’anno è attesa appunto il 25 del mese, era chiamata Luna del Verme (o Luna del Lombrico) dai nativi americani a causa dei lombrichi che escono dal terreno quando la terra inizia a scaldarsi nel mese di marzo, invitando i pettirossi al ritorno.

Ma è anche un gioco di parole tra worm moon (luna del lombrico) e warm moon (luna tiepida), visto che le temperature si fanno sempre più miti.



I più letti della settimana: