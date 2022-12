CURIOSITÀ Lo spettacolo dal cielo per il 2023 Si sta preparando un anno "stellare": diverse le eclissi e le stelle cadenti, poche quelle che riusciremo a vedere

Lo spettacolo dal cielo per il 2023.

Anche il 2023 darà soddisfazione con uno spettacolo dal cielo degno delle migliori esibizioni, sarà un anno grandioso per i cacciatori di stelle cadenti: le piogge dei principali sciami meteorici infatti, illumineranno il cielo senza il disturbo della luce lunare. Non mancheranno le eclissi in primavera. A segnare l'ingresso della bella stagione saranno due eclissi: il 20 aprile con il Sole, visibile da Indonesia e Australia; mentre il 5 maggio ci sarà un'eclissi lunare di penombra, visibile da Asia, Australia e dalle regioni più orientali di Europa e Africa.

Gli appassionati di eclissi potranno dirsi soddisfatti con ben quattro eventi tra primavera e autunno. Purtroppo dall'Italia sarà visibile solo l'eclissi parziale di Luna a fine ottobre. Nel corso dei mesi Saturno, Nettuno, Giove e Urano faranno a gara per mettersi in mostra, mentre ad inaugurare lo spettacolo potrebbe essere, a sorpresa, una cometa.

Due le Super lune dell'estate. La stagione calda si aprirà con la Luna piena, alla minima distanza dalla Terra, il 3 luglio e l'1 agosto. Tra il 10 e il 13 agosto ci sarà poi il tradizionale spettacolo delle Perseidi di San Lorenzo. La stagione proseguirà con Saturno, che il 27 agosto sarà all'opposizione, cioè nelle migliori condizioni di osservabilità, a cui seguirà ,Nettuno il 19 settembre.

Da segnare in agenda anche l'appuntamento del 30-31 agosto con la Luna blu (la seconda luna piena del mese nonché la terza Super luna dell'anno), e quello del 29 settembre con l'ultima Super luna del 2023. L'autunno porterà un'eclissi anulare di Sole visibile dalle Americhe (il 14 ottobre) e un'eclissi parziale di Luna (il 28 ottobre) visibile da Europa, Asia, Africa e Australia occidentale.

A novembre Giove e Urano saranno ben osservabili all'opposizione, mentre a chiudere l'anno sarà il secondo sciame meteorico più importante dell'anno, quello delle Geminidi. Avremo condizioni di osservabilità ancora migliori di quelle delle Perseidi, perché nella notte del picco tra il 13 e il 14 dicembre la Luna sarà praticamente assente.



