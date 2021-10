Lo spettacolo del cielo

Il grande spettacolo del cielo continua a proporci eventi incredibili.









Prendiamo ad esempio il mese di ottobre, nella notte scorsa c'è stata la massima visibilità delle draconidi, il cielo nuvoloso delle nostre zone però ci ha messo in difficoltà. Avremo però l'opportunità di poter recuperare lo spettacolo perduto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre quando a prendersi la scena saranno le Orionidi, generate dai residui della cometa di Halley. Non è finita, ieri notte c'è stata la congiunzione tra Venere e la Luna sarà poi il turno di Saturno e poi Giove tra il 13 e il 15 ottobre il 25 prima dell'alba Mercurio sarà visibilissimo.