Lo spettacolo del cielo

Continua il grande spettacolo del cielo in questo mese di aprile.

L'appuntamento con questo grande evento è sempre più vicino, tempo permettendo l' 8 aprile, chi si troverà in Messico, Canada e negli Stati Uniti, potrà assistere all'eclissi solare totale.

Si tratta di quel fenomeno in cui, la Luna, si posizionerà nel suo passaggio tra il Sole e la Terra, oscurando l'intera faccia della nostra stella, prima di proseguire la sua corsa.

Il cono d’ombra traccerà un ideale percorso da ovest a est. Punti migliori per l'osservazione: Indianapolis nell’Indiana e Cleveland nell’Ohio, Cascate del Niagara e New York. Ai Caraibi e nel Pacifico meridionale, invece, sarà parziale. Il "bordo" sfiorerà anche l’Islanda e l’Estremo Oriente.

Il fenomeno non sarà visibile in Europa, noi ci dovremmo accontentare dei filmati in rete.