CURIOSITÀ Lo spettacolo del cielo 8 aprile è la data di una nuova eclissi di sole totale ma che purtroppo non sarà visibile in Europa

Lo spettacolo del cielo.

Continua il grande spettacolo del cielo in questo mese di aprile.

L'appuntamento con questo grande evento è sempre più vicino, tempo permettendo l' 8 aprile, chi si troverà in Messico, Canada e negli Stati Uniti, potrà assistere all'eclissi solare totale.

Si tratta di quel fenomeno in cui, la Luna, si posizionerà nel suo passaggio tra il Sole e la Terra, oscurando l'intera faccia della nostra stella, prima di proseguire la sua corsa.

Il cono d’ombra traccerà un ideale percorso da ovest a est. Punti migliori per l'osservazione: Indianapolis nell’Indiana e Cleveland nell’Ohio, Cascate del Niagara e New York. Ai Caraibi e nel Pacifico meridionale, invece, sarà parziale. Il "bordo" sfiorerà anche l’Islanda e l’Estremo Oriente.

Il fenomeno non sarà visibile in Europa, noi ci dovremmo accontentare dei filmati in rete.



