Il bellissimo spettacolo primaverile in cui il sakura, ovvero il momento in cui il fiore di ciliegio sboccia, non è solo in Giappone. In fatti lo spettacolo dell'Hanami è visibile anche in Italia. Uno dei luoghi dove ammirarlo è nei pressi del laghetto dell' Eur a Roma, dove è possibile passeggiare tra oltre mille ciliegi giapponesi.

Ogni anno, gli amanti della cultura nipponica si riuniscono, spesso in kimono, e celebrano l’hanami, osservando il sakura che sboccia e colora la capitale. E' un rito millenario, simbolico ed affascinante, che rappresenta appieno lo spirito e l’identità del popolo giapponese. Celebrato nella letteratura, nella poesia e nella pittura, ma anche, in tempi più recenti, negli anime e nei manga, l’Hanami costituisce una tradizione che sopravvive alla modernità.

In giapponese "hana" significa fiori e "mi" vuol dire sta ad osservare, da qui: osservare i fiori. Uno scenario altrettanto bello, racconta greenme, è quello di Milano, dove l’arte di ammirare i fiori racchiude un fascino particolare. Ma non solo, la storia dell’hanami milanese è anche in chiave sostenibile, perché tutto è iniziato circa dieci anni fa, quando in viale Sarca, rifiuti e cantieri, hanno lasciato spazio a un bellissimo parco.

Vicino all’Università Bicocca sorgono trentamila metri quadrati in cui sono stati piantati quasi mille alberi di ciliegio che sono appunto il simbolo dell’hanami.