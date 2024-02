CURIOSITÀ Lo spettacolo della luna nel mese di febbraio Febbraio h in serbo per noi spettacoli celesti speciali e altrimenti definito come il mese della microluna

Lo spettacolo della luna nel mese di febbraio.

Febbraio è il mese delle microluna, chiamata così perché in fase di piena o nuova si trova all’apogeo, il punto dell’orbita lunare più lontano dalla Terra anche se la definizione non è stata mai confermata dall’International Astronomic Union, quindi resta non ufficiale.

Quando piena, in questo caso il 24 febbraio, potrebbe apparire più piccola. Lo spettacolo è forse meno spettacolare della Superluna ma non meno affascinante.

[Banner_Google_ADS]

Questa luna è chiamata Luna della Neve nella tradizione americana visti i rigidi inverni boreali. Le antiche tribù hanno dato questo nome alla Luna osservando gli alberi che si spezzavano per il freddo, o anche le persone che dovevano sedersi spalla a spalla intorno al fuoco per riscaldarsi.

I Celti la chiamavano la Luna di ghiaccio, ma, visto il freddo, si parla di questo plenilunio anche come Luna ossea. Comunque, in realtà, non tutte le culture associano la Luna piena di febbraio al freddo estremo e alla morte: per la tribù degli Hopi è infatti la Luna della Purificazione e Luna del Rinnovamento, mentre gli antichi cinesi la chiamavano Luna che sboccia.

La Luna nuova è invece il 9 febbraio.



I più letti della settimana: