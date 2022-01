CURIOSITÀ Lo spettacolo delle stelle "Guardare le stelle" è un progetto che unisce diverse città del mondo per combattere l'inquinamento luminoso

Lo spettacolo delle stelle.

Parte dall'Olanda un progetto per combattere l'inquinamento luminoso per poter guardare lo spettacolo delle stelle.





La città olandese di Freneker ha aderito al progetto che si chiama “Guardare le stelle” del designer e attivista Daan Roosegaarde condotto in collaborazione con Unesco-Paesi Bassi. Ha ufficialmente preso il via lo scorso dicembre quando l'area urbana ha rinunciato alle luci superflue. Più dell'80% della popolazione mondiale vive sotto cieli inquinati dalla luce che coprono lo spettacolo del cielo e delle stelle. L'inquinamento luminoso crea problemi all'ambiente molto seri ad animali e agli equilibri precari del pianeta. Il progetto è una collaborazione tra residenti, governo e aziende spegne luci domestiche, cartelloni pubblicitari e lampioni non essenziali. La pubblica sicurezza viene garantita dalle forze dell'ordine. Le prossima città ad unirsi al progetto in questo 2022 sono Leiden, Sydney, Venezia, Stoccolma e Reykjavik.



