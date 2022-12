CURIOSITÀ Lo spettacolo delle Ursidi Questa notte ultimo spettacolo dal cielo con le stelle cadenti che ci permetteranno di esprimere ancora desideri, si tratta delle ursidi.

Il 2022 prima di lasciarci ci regala un'ultima notte di stelle cadenti per esprimere i nostri desideri o magari mettere mano a qualche buon proposito per il nuovo anno. Chiudono il calendario di dicembre questa notte le Ursidi: stelle cadenti di Natale, provenienti dalla costellazione dell’Orsa Minore, che regalano un'ultima notte dicevamo di desideri. Ne cadranno circa tra le dieci e le 15 all'ora. Il consiglio come sempre è quello di trovare un posto poco illuminato, ben coperti per godervi questo spettacolo dal cielo.



