CURIOSITÀ Lo spettacolo di Giove Visibile già da qualche giorno questa sera Giove sarà alla minima distanza dalla terra come non accadeva da 60 anni.

Lo spettacolo di Giove.

Pronti per un nuovo grande spettacolo? Questa sera tutti con gli occhi rivolti al cielo per vedere Giove che sarà alla minima distanza dalla Terra come non accadeva da 60 anni. Giove si troverà a soli 590 milioni di chilometri da noi. E’ sufficiente puntare il binocolo a sud-est e il pianeta sarà anche molto luminoso.

Giove passerà così dalla costellazione della Balena a quella dei Pesci e sarà in opposizione , questo vuol dire che la Terra si troverà tra il pianeta rosso e il Sole. Ovviamente il luogo ottimale per osservarlo è in alta quota e senza troppa luce. Lo riconoscerete perché sarà luminoso quasi quanto la luna. Buona visione di questo spettacolo offerto da madre natura



