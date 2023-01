Lo sport è rosa

Tra le donne che cambiano il mondo dello sport oggi raccontiamo la storia di Marika. Potremmo dire donne che gareggiano contro gli uomini o al loro fianco. L'ultima frontiera è quella del baseball, il re degli sport negli Stati Uniti: una donna giochera' a Boston con gli uomini. Si chiama Marika Lyszczyk, catcher canadese che dalla prossima estate scenderà in campo con la casacca dei Brockton Rox, squadra del Massachussets che partecipa alla Futures League. Per ora e' solo un torneo a otto per l'estate, ma e' anche la porta di ingresso per nuovi traguardi dello sport femminile.

E capita ormai sempre più spesso di vedere donne in occasioni di sport prima esclusivamente maschili. Il grande pubblico, (come scritto dall'Ansa), quello che segue prima di tutto il calcio, se n'è accorto in occasione dei recenti Mondiali in Qatar, quando la francese Stephanie Frappart ha arbitrato la sfida tra Germania e Costarica, dopo avere esordito, due anni fa, in Champions League dirigendo Juventus-Dinamo Kiev. In Italia c'è stata Maria Sole Ferrieri Caputi che ha debuttato in Serie A e promette di essere la prima di tante che verranno, mentre Carolina Morace fu a suo tempo, nell'estate del 1999, la prima donna ad allenare una squadra maschile, la Viterbese in Serie C che aveva come 'regista' Fabio Liverani.