Lo sposo non si presenta all'altare, lei porta tutti al ristorante.

Siamo in Galles, tutto era perfetto e pronto per festeggiare il matrimonio tra "Kayley e Kallum", 27 anni lei e 24 lui. Gli invitati, i fiori, il ristorante per il dopo cerimonia, insomma tutto quello che serve a rendere indimenticabile il giorno del proprio matrimonio. La chiesa gremita, ma ad arrivare è solo la sposa, tenendo presente che lo sposo doveva già essere lì da prima...

Stava accadendo quello che forse tutti i presenti avevano visto solo al cinema. Lo sposo all'ultimo minuto non se l'è sentita di prendere come moglie Kayley Stead con la quale stava insieme da 4 anni. Come si dice in questi casi: "niente panico". La festa ci sarà comunque, ha sicuramente pensato la ragazza, che per il banchetto di nozze aveva sborsato circa13mila €uro. E se anche il suo futuro marito "Kallum Norton" se l'è data, Kayley non si è fatta abbattere e ha portato tutti gli invitati al ristorante come era previsto dal programma.





Così, superato l’iniziale dispiacere suo e dei presenti, sono seguiti sia il ballo, che ha visto la sposa danzare con il padre e gli ospiti, che il banchetto nuziale e anche il servizio fotografico. E Kallum, lo sposo che fine ha fatto? Di lui si sono perse le tracce. Come tutte le belle storie anche questa di Kaley ha avuto un risvolto commovente, gli amici sono rimasti così colpiti dal banchetto celebrato ugualmente che hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per fare recuperare alla "sposa mancata" almeno una parte delle spese sostenute.

















