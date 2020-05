Lo Spritz d' asporto: Luca Zaia si complimenta per la creatività

Dopo quasi due mesi di quarantena obbligatoria in tantissimi sentono l'esigenza di un ritorno alla "normalità". In Italia, a partire dal 4 maggio è previsto un parziale allentamento delle misure atte a contenere l'epidemia, ma per quel che riguarda l'apertura di bar e ristoranti occorrerà attendere ancora un mese.

Proprio per ovviare questa attesa, arriva dal Veneto un'iniziativa che farà la gioia di tutti i nostalgici degli aperitivi: lo Spritz d'asporto! La prima attività a proporlo è stata la Vecchia Osteria Della Nonna a Maser, in provincia di Treviso, come possiamo vedere dall'annuncio pubblicato su Facebook.

Un'idea apprezzata dai clienti, ma anche dal governatore della regione, Luca Zaia, che durante una sua conferenza si è addirittura complimentato: "È da esaltare la creatività dei veneti. C’è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz d’asporto. Sottovuoto ha messo un’oliva con lo stecco, una fetta di arancia, e la piastrina di spritz surgelato, in maniera tale che uno si porta a casa la busta. Solo i veneti possono fare così. E penso che ancora un volta viene fuori la creatività, la genetica, il sapersi arrangiare e il senso di responsabilità".