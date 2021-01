Lo Stato Sociale pubblica cinque album

Cinque album per cinque personalità diverse, quelle dei componenti de Lo Stato Sociale, che a partire da oggi usciranno a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Si tratta di una sorpresa che la band vuole fare ai suoi fan e che prende esempio dai Kiss, ma anche un modo per dare spazio alla creatività e alla personalità di ciascuno.

Il primo di questa serie vede protagonista Bebo, Alberto Guidetti, il batterista della band. A seguire gli altri dischi: Alberto ‘Albi‘ Cazzola (voce e basso), Francesco ‘Checco‘ Draicchio (sintetizzatore, percussioni e voce), Lodovico ‘Lodo’ Guenzi (voce, chitarra, sintetizzatore) ed Enrico ‘Carota‘ Roberto (voce, sintetizzatore).

Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma sui social l'annuncio di questo nuovo progetto: "Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano… e l’abbiamo fatta. A partire da domani, ogni venerdì uscirà un nuovo disco, uno per ogni componente della band: cinque dischi che racconteranno le cinque personalità che formano Lo Stato Sociale. Ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti".

"Volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque. Non volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque lo stesso. Siamo partiti alla scoperta dei pezzi che compongono Lo Stato Sociale come collettivo, dando spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali. Lo abbiamo fatto per conoscerci meglio e far conoscere meglio la nostra realtà e la nostra natura caotica. Per imparare di più gli uni dagli altri e vedere cosa succede."

Ascolta BEBO (il disco) - Lo Stato Sociale 2021