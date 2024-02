Lo "Sugar Sweet" di Benson Boone

La pop star Benson Boone torna con il nuovo accattivante singolo "Sugar Sweet", accanto al quale arriva anche un sorprendente video musicale girato alle Hawaii.

Seducente ed immediatamente orecchiabile, il pezzo evidenzia l'abilità dell'hitmaker di combinare melodie trascinanti con testi incisivi.









"'Sugar Sweet” è la mia canzone impertinente sull'allontanamento da qualcuno che ti tratta come una seconda opzione invece che come una priorità - dice Boone della sua prima uscita del 2023 - Questo è per tutti coloro che possono relazionarsi e trovare fiducia in se stessi".

Per celebrare l'occasione, Boone annuncia un tour estivo nordamericano di 18 date, dopo un giro europeo in quel di Aprile e "Sugar Sweet" sarà senza dubbio in scaletta. IL tour in questione prenderà il via a New York il 1 giugno.

Successivamente il cantautore farà tappa anche a Chicago e Seattle, per poi concludere a San Diego il 2 e 5 Giugno.