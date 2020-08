Lo yacht gonfiabile a 300 euro è il materassino più divertente dell'anno, quello vero è e rimane il sogno proibito di molti. Ma diciamocelo, questo in gomma, con quel pizzico di ironia sicuramente è un modo divertente di prendersi gioco delle avversità. Di sicuro a 306 euro circa per essere uno yacht è pure conveniente.Ora potreste guardare dall'alto in basso chi cavalca un fenicottero! O un unicorno! Addio preoccupazioni legate alla patente nautica e suoi rinnovi. Non dovrete mai passare dal benzinaio per fare il costosissimo rifornimento, niente manovre impossibili per improbabili attracchi al porto di turno, e cosa non trascurabile non va dichiarato e niente bollo. Il bagno con gli amici, non lo si farà al largo nelle più azzurre profondità, ma lo si fa in yacht "gonfiabile" e rispettando pure le distanze. Uno yacht finalmente a portata di mano e portafoglio, insomma direi "sociale", può ospitare fino a 6 persone. Chissà, se sei un ingegnere o lavori in un cantiere navale, magari hai due mani d'oro come tuo cognato, puoi anche accessoriarlo di un motore o di vele. A circa 306 euro può dirsi un affare, pompa per gonfiarlo esclusa. E come diceva Pizzul "Tutto molto bello". Ok, non sarà uno dei 10 yacht più lussuosi del pianeta

... ma da qualche parte si deve pure iniziare.