Lo yoga con la spada

Arrivare a casa dopo una giornata qualunque, spostare il tappetino da yoga in un angolo, impugnare una spada e cominciare a respirare.

Eppure è esattamente quello che stanno facendo migliaia di donne, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sword yoga ha smesso da un pezzo di essere una curiosità per diventare una pratica consolidata con una comunità reale.

Non è facile da spiegare, in effetti, perché quello che succede durante una sessione vale più di qualsiasi descrizione tecnica. A New York il fenomeno ha già attraversato quella soglia invisibile oltre la quale una tendenza smette di essere di nicchia e comincia a riguardare tutti.

Donne di età diverse, con storie diverse, che non si sarebbero mai immaginate con una lama in mano, e che adesso non riescono a fare a meno di quella sensazione precisa che la spada restituisce: la percezione fisica, corporea, inequivocabile di occupare spazio nel mondo.

La sword yoga nasce dall’incontro tra tre tradizioni molto diverse tra loro: il tai chi, con la sua attenzione al flusso lento e continuo del movimento; il kung fu, con la precisione tecnica e la presenza radicata nel corpo; lo yoga dinamico, con la consapevolezza del respiro e dell’equilibrio.

Al centro di tutto c’è la spada – quasi sempre una jian cinese, leggera e flessibile – usata come estensione del corpo e come strumento simbolico.

La lama amplifica ogni gesto, obbliga a una concentrazione che nel quotidiano si fatica a trovare, e trasforma anche la sequenza più semplice in qualcosa che richiede presenza totale.











