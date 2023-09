Lo zaino sospeso

Con l'inizio dell'anno scolastico una delle difficoltà che emerge in territorio italiano è l'aumento dei prezzi. Secondo Federconsumatori, l’aumento dei costi per libri (+4%), corredo scolastico (+6,2%) e dotazioni tecnologiche (+2%) porteranno a un incremento di spesa di almeno 100 euro.

Quindi, secondo la l'associazione si passerebbe da 500 a 600 euro di spesa media tra zaini, astucci, quaderni, pennarelli e altri oggetti scolastici che sono quindi tra i maggiori responsabili del caro scuola.

Crescono in maniera esponenziale anche le famiglie che entrano in difficoltà per questione di budget. Da questa serie di problematiche i Lions Club Italiani scendono in campo con l'iniziativa dello zaino sospeso. Ispirata al caffè sospeso, iniziativa in cui si lascia una tazzina pagata al bar per permettere a qualcun altro di prendere un caffè senza pagarlo.

L’iniziativa ad opera del Lions Club Italia coprirà tutto il territorio italiano e permetterà a chiunque di lasciare, libri scolastici, astucci, pennarelli e tutto il materiale scolastico in appositi bidoni segnalati con delle locandine all’ingresso dei locali commerciali che aderiranno all’iniziativa.