lodicelascienza

Lo Smartphone! Lui è il responsabile dell'aumento di peso. Vari studio lo hanno dimostrato. Lo smartphone è diventato, per la maggior parte delle persone, una sorta di estensione del proprio arto: averlo in mano e consultarlo di continuo è un gesto quasi involontario, tanto che alcuni studi teorizzano che questa abitudine potrebbe aver addirittura cambiato il cervello umano, portando a conseguenze sgradevoli come l’aumento di peso. Da questi studi è emerso che essere a tavola con il cellulare, consultarlo, giocare, cercare notizie sul cibo, guardare foto ecc... fa ingrassare, perché si mangia di più, si assumono più calorie. Ovviamente sono stati studiati i comportamenti a tavola di persone che mangiavano con e senza il cellulare...la differenza era evidente..chi lo consultava è ingrassato maggiormente. In conclusione si può stare a tavola senza il cellulare che sta benissimo anche in tasca. Magari può capitare anche di parlare con chi hai davanti..Incredibile.