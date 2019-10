lodicelascienza

Come chiudi il pugno rivela tua personalità. Della serie guardano ogni cosa che fai e ti giudicano....in questo caso in maniera divertente. Vediamo se vi riconoscete in una delle tre tipologie di" stretta di pugno".

1. Quando le dita della mano nascondono il pollice In questo caso la persona si rivela cortese, disponibile ed educata. C’è una predisposizione verso l’altro e la volontà di costruire relazioni salde ma libere. Sono grandi sostenitori del “vivi e lascia vivere”.

2. Quando il pollice è sopra le altre dita Questo rivela indecisione e poca sicurezza in se stessi. Nelle relazioni potrebbe trattarsi di una persona che si presenta fredda e che ha paura nell’esprimere la vera personalità per il timore del giudizio altrui.

3. Quando il pollice copre solo l’indice Indice di una persona gentile, buona e che non ama i contrasti, soprattutto con amici e parenti. Nelle relazioni sentimentali dà tanto ma non riesce ad esprimersi al meglio, per aprirsi serve che abbia molta fiducia nel partner.

Altro modo per rivelare la personalità è il dito mignolo.

- Quando il mignolo è corto e non arriva alla seconda falange dell'anulare, indica una personalità riservata e sognante, oltre ad un cuore grande ed un animo gentile.

- Mignolo pareggiato e cioè arriva esattamente alla seconda falange dell'anulare, si ha una personalità bilanciata ed un animo equilibrato.

- Mignolo lungo. Qualora il mignolo vada oltre la seconda falange dell'anulare, indica un carattere affascinante e socievole.

- Mignolo basso e cioè se il vostro mignolo ha la base più bassa rispetto alle altre dita, avete tante ambizioni e tanti sogni nel cassetto.

- Mignolo lungo come l'anulare, siete il tipo di persona che potrebbe cambiare in modo consistente il mondo ma che ha anche il potenziale per creare scompiglio.

- Mignolo quadrato, ovvero la parte superiore del mignolo fosse quadrata, avete un carattere diretto , senza peli sulla lingua.

- Mignolo a punta sempre nella parte superiore, potrebbe essere un eccellente oratore o scrittore.

- Mignolo incurvato verso l'esterno, indica una personalità che ha paura del confronto.

Ci siamo un po divertiti a scoprire la nostra personalità da un dito o da un pugno (chiuso in modo naturale), in ogni caso abbiamo osservato le mani, con le quali abbiamo la straordinaria facoltà di fare tante cose.

Usiamole per una carezza in più, per stringerne un' altra in segno di amicizia, per abbracciarci e Mai per fare altro. ( avete sicuramente capito cosa intendo )

Pace Buona vita a tutti