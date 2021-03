Londra New York in 3 ore

Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali, recitava l'inizio di un famoso spot pubblicitario ma pare che quel momento sia arrivato. Il suo nome è "S-512" e sarà il primo business jet supersonico disponibile per i voli commerciali. La sua velocità di crociera è di Mach1.6 (1.963 km/h) e può raggiungere la velocità massima di Mach 1.8 (2.205 km/h). Il che vuol dire da New York a Londra o se preferite, da Parigi a Dubai in sole 3 ore. E il tutto avverrà in mezzo agli agi e i lussi, quindi in modo più che confortevole. Credeteci non è Fantascienza. Sono finiti i tempi del "cumenda", per impressionare bastava impiegare 2 ore, 54 minuti e 27 secondi da Milano a Cortina, ora con lo stesso tempo è possibile un viaggio da continente a continente, da metropoli inglese a metropoli americana. Colei che ha reso il mondo ancora più piccolo grazie al suo gioiellino è l'azienda Spike Aerospace con il jet supersonico Spike S-512, di cui adesso vi raccontiamo degli incredibili interni.













A bordo possono prendere posto soltanto 18 persone che vengono fatte accomodare nell'area salotto che volendo può essere trasformata in zona letto, o e preferite in zona pranzo con tanto di TV a schermo piatto. Non ci sono finestrini ma questo serve a per rendere la struttura ancora più compatta, azzerando il più possibile il rumore e ottimizzando i livelli di ossigeno. A chi non piace non poter ammirare il panorama durante il viaggio la Spike ha spiegato che la cabina dell' S-512 è integrata con la tecnologia Multiplex Digital in grado di offrire incredibili osservazioni panoramiche del mondo esterno, o del tuo film preferito o se trattasi di uno spostamento di lavoro, una presentazione dal tuo laptop, il tutto su un display ad alta definizione a figura intera". Infatti la sua configurazione è stata creata completamente personalizzabile, si può lavorare o rilassarsi in tutta comodità a bordo del jet supersonico che sta ridefinendo il viaggio aereo privato."