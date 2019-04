Look e colore... e cambia l'umore!

A volte basta un abito del colore giusto per sentirsi più felici, calmi o forti, quindi come dobbiamo vestirci per stare bene? Ecco alcuni suggerimenti. Rosso: legato da sempre all'idea di forza, può aiutare per affrontare momenti importanti. Il Viola stimola la creatività (ad es. per una riunione di lavoro ). Il Giallo : una bella sferzata di energia. Il Nero: accresce la fiducia in se stessi e la sicurezza. Il Verde : riduce ansia e depressione. Il Rosa: oltre ad essere il colore romantico per eccellenza, trasmette buona salute. Il Blu: stabilità, le sfumature di questo colore attivano degli speciali recettori negli occhi, che inviano subito un messaggio di calma al cervello. Non bastasse, il blu evoca anche cieli puliti e tersi, rimandando a un'idea di stabilità. E comunque è vero che in base a come ci vestiamo ci si sente in un certo modo...importante è colorare la nostra e altrui vita con quella luce unica che è il nostro sorriso.