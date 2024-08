NEW PLAY "Look Who's Laughing Now" è il nuovo singolo di Benjamin Ingrosso Un'esplosione di positività e autenticità

"Look Who's Laughing Now" è il nuovo singolo di Benjamin Ingrosso.

Il fenomeno pop svedese Benjamin Ingrosso lancia il nuovo singolo Look Who's Laughing Now, presentato in anteprima assoluta sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Scritto dallo stesso Benjamin, insieme a David Stewart e Jessica Agombar, il brano è stato prodotto da Salem Al Fakir e Vincent Pontare.





Look Who's Laughing Now è un inno pop che trasuda positività. Un pezzo che celebra l’autenticità e il godersi la vita, indipendentemente dal giudizio altrui... Dovremmo accettare le nostre imperfezioni e vivere la vita al massimo, dimostrando a chi ha dubitato di noi che possiamo essere dei vincitori.

La melodia esplora nuovi terreni, fondendo influenze musical, pop-soul svedese anni ’70 ed elementi di fine anni ’90, in cui Benjamin si cimenta sia come cantautore che come interprete.

