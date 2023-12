NEW PLAY "Lose Control" con Teddy Swims Il singolo racconta l'amore nei suoi tratti più estremi, quelli che lo fanno somigliare ad una dipendenza dalla quale è difficile uscire

"Lose Control" con Teddy Swims.

La nostra è sicuramente l'era dei social e fra i lati positivi del fenomeno, c'è sicuramente quello di aver dato voce a tanti talenti che altrimenti, forse, non avremmo mai avuto modo di conoscere.

E' il caso di Teddy Swims che dopo aver conquistato il pubblico con la sua meravigliosa voce a colpi di cover, ha fatto talmente tanto parlare di sé, da essersi guadagnato il diritto di entrare a testa alta nel mondo della discografia.

Ha debuttato con un primo singolo nel 2020 e da allora ha pubblicato 4 Ep, fino ad arrivare quest'anno al suo primo album: 'I've Tried Everything but Therapy (Part 1)' .

"Lose Control" è il titolo di uno dei singoli estratti dallo stesso abum, un pezzo che parla d'amore e di come , a volte, questo possa trasformarsi in una vera e propria dipendenza: "Si tratta di perdere te stesso e il controllo quando tutto inizia a crollare e pensi che l'unica via d'uscita sia stare con quella persona, inseguendo quella sensazione ancora e ancora”.













