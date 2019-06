Lost Frequencies – Truth Never Lies

Lost Frequencies, disc jockey di origine belga, è uno dei produttori emergenti della nuova generazione.

Ha pubblicato nel 2016 l'album "Less Is More", ristampato due anni dopo come "Less Is More Deluxe".

Il suo primo singolo "Reality" è uscito nel 2012, in collaborazione con Janieck Devy al featuring. Questo brano lo ha introdotto al mondo della musica mainsteam, permettendogli di pubblicare canzoni di grande successo sia con autori di fama mondiale, come James Blunt, sia con autori emergenti, come Sandro Cavazza. Proprio con lui ha prodotto, nel 2018, "Melody", pezzo che ha raggiunto i primi posti di numerose classifiche internazionali.

Non dimentichiamoci poi del suo singolo "Are you with me" del 2014, brano che ha ottenuto un grandissimo successo in Europa e per quanto riguarda l'Italia gli ha permesso di conquistare ben tre Dischi di Platino!









“Truth Never Lies”, il secondo singolo del 2019 di Lost Frequencies vede la partecipazione straordinaria di una delle voci più belle del panorama mondiale, quella di Aloe Blacc, il cantante e compositore noto soprattutto per hit internazionali come “Wake Me Up” e ‘SOS’ (entrambi del dj svedese Avicii), ‘Carry You Home’ (di Tiësto, dj e produttore discografico olandese) e, naturalmente, il suo singolo ‘I Need A Dollar’.

Truth Never Lies firmata Lost Frequencies & Aloe Blacc diventerà, senza dubbio, una Hit estiva!