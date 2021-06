"Lost" , il nuovo singolo dei Maroon 5 in omaggio al manager scomparso

"Lost" è il titolo del nuovo singolo dei Maroon 5, tratto da loro disco di inediti Jordi. Ad oggi, la band di Los Angeles che si è aggiudicata 3 Grammy, è tra gli artisti di maggior successo nel mondo del pop con oltre 52 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed ha superato quota 75 milioni di album venduti nel mondo, 400 milioni di singoli, certificazioni oro e platino in più di 35 paesi.

Un singolo che arriva per omaggiare il manager del gruppo Jordan Feldstein scomparso prematuramente e di cui i Maroon 5 sentono la mancanza, come lo stesso Adam Levine racconta sul suo profilo Instagram: “Sento la sua mancanza ogni giorno. Sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta, ogni giorno. Ti vogliamo bene Jordi”.













"Lost" è un brano in cui si manifesta riconoscenza per essersi ritrovati con la persona amata. Dopo un periodo di smarrimento, in cui la propria direzione non era chiara, questo incontro riaccende la fiducia, in se stessi e nel futuro.

Maroon 5 - Lost