Lp con "Angels" ci porta altrove Scopri la data d'uscita dell'album!

Credete negli angeli? "Angels è una canzone che è sempre stata lì, che mi ronzava nella testa", racconta LP. "Mi sono sentita così piena d’amore nel momento in cui si è palesata e, forse, sono proprio stati gli angeli a scriverla. Chi lo sa? Qualunque sia la verità, è davvero meraviglioso per me cantarla e spero che questo amore possa arrivare anche a chi ascolterà".

Un brano che ci accompagna in un sogno ad occhi aperti, un viaggio poetico che l'ascoltatore vorrebbe non finisse mai. Una dichiarazione d' amore benedetta dagli angeli e condivisa in maniera limpida, spontanea, incondizionata che si contrappone a quelle filtrate che avvengono attraverso social network. L'amore è ben altro secondo LP e lo canta con fervore:

"Angels over me, I hear them sing I love you more I love you more I love you more I love you more I love you more” - “Sento gli angeli sopra di me che cantano ti amo di più ti amo di più ti amo di più”.



Intanto si attende l'uscita del prossimo album Churches che uscirà il prossimo 3 dicembre.

LP - Angels

