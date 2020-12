FILM TV Luca Argentero e Can Yaman insieme per SandoKan Due sex symbol molto amati

Luca Argentero e Can Yaman insieme per SandoKan.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram di Can Yaman: una foto a petto nudo accompagnata da un “Ora ci si prepara per Sandokan”. Ebbene si, due dei sex symbol più ambiti del momento, Luca Argentero e Can Yaman reciteranno insieme nella nuova serie tratta dai romanzi di Emilio Salgari.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di una serie tv di 8 puntate della durata di 50 minuti che sarà realizzata in parte in Italia, in parte in location esotiche e sarà girata durante il periodo estivo.

Luca Argentero, interpreterà il ruolo del suo migliore amico Yanez De Gomera e la storia si concentrerà sugli aspetti più inediti lasciando molto spazio anche a Lady Marianna, la Perla di Labuan.

"È un progetto nuovo e ancora in fase di sviluppo, un bambino appena nato. Sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo", queste le parole dell'attore turco durante un'intervista.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Una carriera particolare quella di Can, nato a Istanbul nel 1989, frequenta il liceo italiano per proseguire poi i suoi studi in Legge per diventare procuratore, salvo rendersi conto durante il tirocinio di avere un'altra passione: la recitazione.

Così, decide di rimettersi in gioco e nel 2014 inizia a muovere i primi passi in questo nuovo mondo fino ad arrivare al successo grazie alla serie "Bitter Sweet – Ingredienti d’amore" e più tardi anche in "DayDreamer – Le ali del sogno".





Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

I più letti della settimana: