"Luci blu" il nuovo singolo di Emma Marrone

"Luci Blu", questo è il titolo del terzo singolo estratto da Fortuna, l'album di inediti pubblicato da Emma Marrone. Fragilità, dolcezza, dolore e amore sono gli ingredienti che compongono questo viaggio nei sentimenti in cui ognuno di noi può facilmente immedesimarsi ed emozionarsi.

Un racconto intimo e profondo come la stessa Emma svela: "A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te".

La cantante incontrerà live tutti i suoi fan il 25 maggio all'Arena di Verona, una grande occasione per presentare il suo nuovo album e per festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi 10 anni di carriera. Poi, ad ottobre, inizierà il suo tour “Fortuna live Palasport 2020”, 9 concerti nei principali palasport d’Italia:

3 ottobre – JESOLO – Pala Invent (data zero)

5 ottobre – MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre – ROMA – Palazzo Dello Sport

13 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

16 ottobre – NAPOLI – Pala Partenope

17 ottobre – BARI – Pala Florio

20 ottobre – CATANIA – Pala Catania

23 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

24 ottobre – TORINO – Pala Alpitour





