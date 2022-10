CURIOSITÀ Luci di Natale Anche le luminarie di Natale risentono della crisi e dei costi dell'energia elettrica ormai alle stelle.

Luci di Natale.

In una situazione difficile con il rialzo dei costi dell'energia elettrica anche le luminarie di Natale risentiranno della crisi nelle prossime festività. Bollette che raddoppiano, triplicano e che stanno mettendo gli imprenditori e i comuni in ginocchio. Illuminare le strade e le piazze, pesa sempre di più, ma nessuno vorrebbe rinunciare alle luci magiche del Natale. Vediamo quindi in dettaglio, da nord a sud, come si stanno organizzando alcune città. Venezia: le luci natalizie ci saranno e rimarranno accese, ma per un periodo di tempo limitato, cioè fino all’Epifania. Verrà però ridotto l’orario di accensione.

Bolzano: le illuminazioni natalizie saranno tutte a LED e quindi con un basso consumo energetico. Previsto anche un timer per lo spegnimento anticipato alle 23. Cortina: Quest’anno niente giochi di luce sul campanile e non ci sarà il tricolore, che ogni anno viene proiettato sullo stadio del ghiaccio. Le luci di Natale saranno più fioche e quindi meno dispendiose. Si cercherà di mantenere un clima natalizio anche per i turisti, ma sarà più sobrio. Firenze: Palazzo Vecchio sta studiando un progetto per avere delle illuminazioni autoalimentate da pannelli solari provvisori o pedalate di bicicletta per il “Light Festival”, in programma tra l’8 dicembre e il 6 gennaio. Napoli: Il Comune ha rinunciato quest’anno alle luci d’autore che illuminano le piazze e i centri cittadini, con le opere dell’artista Lello Esposito.



