MUSICA Lucio Dalla: "Canzone" "Pezzi da Collection"

Lucio Dalla: "Canzone".

Una poesia che raccoglie l’amore e la speranza, scritta da un uomo che crede ancora in un possibile ritorno, che lo desidera. Un uomo che confida nella musica e in una canzone che possa arrivare alla sua amata e farla ritornare da lui... Così Lucio Dalla, nel 1996, esce con "Canzone", un brano contenuto nell’album "Canzoni", scritta insieme a Samuele Bersani, con l'intento di creare una dedica d’amore senza confini. Per scoprire tutta la storia del brano, ascolta il nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]

Lucio Dalla - Canzone

TESTO "CANZONE" - LUCIO DALLA

Non so aspettarti più di tanto

ogni minuto mi dà l'istinto

di cucire il tempo e di portarti di qua

ho un materasso di parole scritte apposta per te

e ti direi spegni la luce che il cielo

c'è stare lontano da lei non si vive

stare senza di lei mi uccide.

Testa dura testa di rapa

vorrei amarti anche qua

nel cesso di una discoteca

o sopra al tavolo di un bar

o stare nudi in mezzo a un campo

a sentirsi addosso il vento

io non chiedo più di tanto

anche se muoio son contento

stare lontano da lei non si vive

stare senza di lei mi uccide.

Canzone cercala se puoi

dille che non mi perda mai

va per le strade tra la gente

diglielo veramente.

Io i miei occhi dai tuoi occhi

non li staccherei mai

e adesso anzi io me li mangio

tanto tu non lo sai.

Occhi di mare senza scogli

il mare sbatte su di me

che ho sempre fatto solo sbagli

ma uno sbaglio che cos'è.

Stare lontano da lei non si vive

stare senza di lei mi uccide.

Canzone cercala se puoi

dille che non mi lasci mai

va per le strade tra la gente

diglielo dolcemente.

E come lacrime la pioggia

mi ricorda la sua faccia

io la vedo in ogni goccia

che mi cade sulla giacca

stare lontano da lei non si vive

stare senza di lei mi uccide.

Canzone trovala se puoi

dille che l'amo e se lo vuoi

va per le strade tra la gente

diglielo veramente

non può restare indifferente

e se rimani indifferente non è lei.

Stare lontano da lei non si vive

stare senza di lei mi uccide...

I più letti della settimana: