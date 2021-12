Lucio Dalla con le sue canzoni sarà un Musical

Quella maledetta mattina del 1 marzo 2012 ha segnato tutti gli amanti della musica e non solo. Arriva da Montreaux, in Svizzera, la notizia che Lucio Dalla non c'è più, un malore mentre faceva colazione si portava via un pezzo della musica italiana, un pezzo di storia della musica, figlio di quella Bologna che lui amava tanto e che da lei e i suoi abitanti era allo stesso modo ricambiato. Avrebbe compiuto 69 anni soltanto 3 giorni dopo quel 4 marzo diventato famoso anche grazie alla canzone famosissima portata sul paco dell'Ariston al Festival di Sanremo 1971, dove si classificò al 3º posto. Il 4 marzo del 2023 Lucio avrebbe compiuto 80 anni e la sua Bologna lo ricorderà con un musical interamente dedicato a lui. Per sapere il titolo si dovrà aspettare i prossimi mesi, e sempre nei prossimi mesi prenderanno il via anche i casting per formare il gruppo di artisti che daranno vita sul palco a questo progetto.

Le cose certe al momento sono che lo spettacolo, sarà patrocinato dalla Fondazione Lucio Dalla Bologna, prodotturi saranno Sergio De Angelis e Fabio Massimo Colasanti, quest'ultimo anche direttore artistico del progetto, in collaborazione con Daniele Caracchi, presidente della Pressing Line, la storica etichetta fondata dallo stesso Dalla. Soggetto e sceneggiatura originali, saranno di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione. Per tutti, da sempre le melodie, i testi di Lucio Dalla ci hanno accompagnato per intere stagioni, e a livelli più alti hanno influenzato cultura e modo di pensare. Anche il cinema ha scoperto la forza narrativa dei suoi testi, le emozioni che era in grado di scatenare a chi entrava in contatto con le sue canzoni. Le ambientazioni avevano i connotati delle più raffinate sceneggiature. "Borotalco" film di e con Carlo Verdone, commedia cult che ruota attorno proprio alla figura e alle canzoni di Dalla, ne è un esempio lampante.

Non ci rimane che attendere il 2023 e magari sognare di rivedre Lucio sul palco a raccontarci ancora una volta le sue storie d'amore.....