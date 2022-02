Lucio Dalla in Mostra

Lucio Dalla è senza dubbio uno dei cantautori più rappresentativi del cantautorato italiano.









La sua musica resta “immortale” a 10 anni dalla sua scomparsa. In vista di un altro grande traguardo che avrebbe raggiunto ovvero gli 80 anni, il grande Lucio verrà ricordato in 4 città con una mostra tributo. Organizzata dalla Creare Organizzare Realizzare di Roma insieme con la Fondazione Lucio Dalla, partirà dalla sua città natale, Bologna e poi sarà in tour in altre 3 città: Roma, Napoli e Milano. La vernice sarà il prossimo 4 marzo al Museo Civico Archeologico della città felsinea in cui resterà aperta fino al 17 luglio2022. Le tappe successive saranno Roma e dal 22 settembre sarà allestita all’Ara Pacis. Nel 2023 invece si sposterà a a Napoli e infine a Milano. In mostra ci saranno materiali, mai mostrati prima che fanno parte del suo ricco percorso artistico.