40 anni fa la storia della musica si arricchiva di una perla che avrebbe per sempre cambiato la percezione della stessa in modo definitivo. Lucio Dalla (1979). Quello di "Anna e Marco" "L'Ultima luna" "L'anno che verrà" e "Angeli",all'interno due grida di dolore di Lucio, La luna puttana, l'ultima, è quella che si porta via Fabrizio Basso e si porta via anche Michele Mondella storico ufficio stampa di Dalla. "Lucio Dalla Legacy Edition" è la nuova veste in circolazione proprio in questi giorni e dal 6 Dicembre anche in versione Vinile.

Tra apocalisse e rinascita dieci canzoni con in più tre di bonus track, che sono: una versione di Angeli con i disegni di Alessandro Baronciani, Stella di Mare in un inglese, (maccheronico) e per finire in un crescendo, una versione in studio di Ma come fanno i marinai con Francesco De Gregori. La forza di Lucio Dalla è stata quella di inventare suggestioni che prima non c’erano, lui fu originale e felice di non essere allineato come gli insegnò Roberto Roversi e in questo disco forse più di altri lo si comincia a percepire.

Nel 1979 si guardava tanto, troppo a tutto quello che arrivava da oltre confine come i Police che proprio in quell'anno uscirono con "Reggatta de Blanc" , i Pink Floyd, con The Wall o i Dire Straits che misero in giro il loro Communiqué e in mezzo a quei fenomeni diventava davvero difficile, ma Lucio fece il miracolo. Ed ecco spiegato perché "Lucio Dalla" viene considerato un lavoro fondamentale dall'umanità.