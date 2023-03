ATTUALITÀ Luddite Club: i giovani che dicono no a smartphone e social Accade a New York

Luddite Club: i giovani che dicono no a smartphone e social.

Un gruppo di giovani newyorkesi ha deciso di ribellarsi: stop a smartphone, social network e chat per ritornare a vivere relazioni autentiche. Si tratta di alcune ragazze/i, "Luddite Club", questo il nome sotto il quale hanno deciso di farsi riconoscere e trascorrono le loro giornate vivendo la loro amicizia in maniera genuina e sana facendo cose semplicissime come incontrarsi al parco, ascoltare musica e fare una passeggiata...

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

