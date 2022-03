CURIOSITÀ Lui è un "Red Kangaroo" e sfoggia un fisico da culturista in posa da divo da Hollywood Vive nel Cleland Wildlife Park di Adelaide, nell’Australia meridionale e la sua foto ha fatto il giro del web

Lui è un "Red Kangaroo" e sfoggia un fisico da culturista in posa da divo da Hollywood.

Il divo in posa a mostrare i suoi bicipiti scolpiti è un canguro rosso che la fotografa, Deborah Schutz, ha catturato con l’espressione e la posa giusta, di un "bello di Hollywood" mentre metteva in bella vista i suoi muscoli rilassato e al sole. La cosa bella è che sembra stia posando, proprio come un modello. Gli scatti risalgono a un anno fa, ma solo ultimamente sono diventati virali. Tra chi studia il comportamento dei canguri è risaputo che gli esemplari maschi amino mettere in mostra i propri muscoli.

[Banner_Google_ADS]



Questo permette loro di scoraggiare i rivali e al contempo di rendersi più attraenti agli occhi delle femmine, tramite questo atteggiamento. Fino a qualche anno fa, il record di pettorali e muscoli portentosi era detenuto da Roger, anche lui canguro rosso che viveva al Kangaroo Sanctuary, ad Alice Springs.

Purtroppo il famoso marsupiale è però passato a miglior vita nel 2018, facendo strada agli altri esemplari.

I più letti della settimana: