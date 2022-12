CURIOSITÀ Lui nasconde 20mila euro in buoni postali nel caminetto: lei accende il fuoco! Disavventura di Natale per una coppia romana: in fumo 20 mila euro di risparmi.

Lui nasconde 20mila euro in buoni postali nel caminetto: lei accende il fuoco!.

A Natale il crepitìo del fuoco che proviene dal camino, rende l'atmosfera suggestiva e da fiaba. Non è stato così per il protagonista della vicenda, che vive nel quartiere Monteverde di Roma, e che in quella fiamma ha visto andare in fumo i suoi risparmi. Aveva nascosto buoni postali, per un valore di 20.000 € nel camino di casa, pensando che sarebbe stato l'ultimo posto dove eventuali ladri sarebbero andati a cercare i suoi soldi.

Si sa che l'efficacia di un nascondiglio è inversamente proporzionale al numero di persone che conoscono la sua esistenza e ubicazione. E così anche in questo caso si è pensato che alla moglie era meglio non dire nulla. Arriva Natale, e cosa c'è di più romantico di un camino acceso la sera del 24 Dicembre mentre si aspetta la mezzanotte?

La moglie non resiste alla tentazione, mette la legna e accende quel fuoco che scalda il cuore nella notte più magica dell'anno... Il marito alla vista della fiamma quasi viene colto da un malore sapendo cosa sta realmente bruciando in quel camino. E qui sta il miracolo di Natale, il cuore ha retto. Ma purtroppo i buoni postali no...

"Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo" ha aggiunto il lui, provato dalla vicenda, in una intervista rilasciata ad un quotidiano. Purtroppo questa volta la consorte è stata più veloce.

E con il suo romanticismo ha mandato in fumo tutti i risparmi.

